Simone Tebet participa de Live com presidente do TSE e atriz Camila Pitanga

A senadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (DEM), irá participar nesta sexta-feira (19) de uma Live promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que discutirá a participação da mulher no processo eleitoral e na política. O debate será mediado pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

Também irão participar do bate-papo online a atriz e embaixadora da ONU Mulheres, Camila Pitanga e a escritora, filósofa e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Djamila Ribeiro.

O debate será transmitido ao vivo, às 17h (horário de MS), pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e em todas as redes sociais oficiais do Tribunal.

Segundo o órgão, o objetivo da ação promovida pelo TSE é mobilizar figuras públicas que sejam influenciadoras no meio digital, para sensibilizar a população e transmitir mensagens-chave essenciais para o incentivo ao voto consciente.

Quem estiver acompanhando a transmissão poderá interagir por meio dos chats, que possibilitam o envio de perguntas, colaborações, críticas e sugestões relacionadas aos temas em debate no YouTube e na live do Instagram. Os interessados poderão também participar da iniciativa postando mensagens no Twitter usando a hashtag #DiálogosDemocráticos.

Participa Mulher

A primeira live também é uma das ações do projeto Participa Mulher, de incentivo ao protagonismo feminino na política. O portal dessa campanha permanente da Justiça Eleitoral reúne informações sobre a história do voto feminino e das primeiras mulheres a conquistarem espaços de relevância no meio político, bem como notícias que abordam a atualidade dessa participação.

