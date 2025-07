Simone Tebet tem convite para o Senado pelo PT de São Paulo

Sul-mato-grossense, mas com fortes laços na capital paulista, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), teria sido convidada pelo PT de São Paulo a disputar a eleição para o Senado em 2026, segundo a jornalista Mônica Bergamo (Folha de S.Paulo).

Além das duas filhas moram na capital, Simone Tebet também possui propriedades no litoral e mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo abriria caminho para concorrer em um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Segundo a jornalista, a proposta foi recebida positivamente pela ministra.

Em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Vander Loubet que foi eleito presidente do diretório estadual do PT, já havia comentado que faria o convite. Enquanto isso o próprio MDB, partido de Simone, não simpatiza com a candidatura de um nome alinhado às políticas do Governo Lula.

Ministro do governo Lula apoiam o convite do PT de São Paulo, visando fortalecer a bancada governista no Senado para garantir estabilidade política e aprovação de projetos prioritários. Tebet e Lula concordam que a disputa pelo Senado em 2026 é crucial para a governabilidade, mais importante até que a conquista de governos estaduais.

