Sindifiscal-MS entrevista candidatos à prefeitura da Capital

Na última semana, o Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de MS (Sindifiscal-MS), realizou entrevistas com 12 dos 15 candidatos à prefeitura de Campo Grande. É uma iniciativa inédita que visa proporcionar um debate isento onde tanto fiscais tributários quanto seus familiares possam conhecer os candidatos e seus planos de governo.

As entrevistas foram realizadas na Sindifiscal – MS e o debate foi conduzido pelo fiscal tributário Clauber Aguiar, responsável pelo Departamento para Assuntos Parlamentares e Institucionais.

O sindicato conta com mais de mil famílias no Estado e com cerca de 1.200 afiliados. A intenção é que as entrevistas possam ajudar na escolha dos candidatos. “Como fiscais, não podemos nos abster de algumas escolhas. Querer o melhor para nosso estado, país e município, já está intrínseco em nosso dia a dia”, destacou o presidente do Sindifiscal-MS, Francisco Carlos de Assis, o Chiquinho.

Foram entrevistados, na ordem agendada pelas respectivas assessorias, os candidatos: Marcelo Bluma (PV), Vinicius Siqueira (PSL), Dagoberto Nogueira (PDT), Esacheu Nascimento (PP), Márcio Fernandes (MDB), Thiago Assad (PCO), Pedro Kemp (PT), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Paulo Matos (PSC), Guto Scarpanti (Novo), Sérgio Harfouche (Avante) e Sidnéia Tobias (Podemos). João Henrique Catan (PL) preferiu não participar. Cris Duarte (PSol) não compareceu na data da entrevista e optou por não remarcar. O atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, do PSD, informou, por meio da sua assessoria, não ter agenda para estar presente.

A fim de ajudar os candidatos a delinearem pontos fortes e fracos da economia e arrecadação da Capital, os técnicos da entidade entregaram aos candidatos uma análise sobre a Reforma Administrativa e dados referentes a arrecadação de MS e do município.

As entrevistas serão disponibilizadas nos canais digitais do sindicato (Facebook e YouTube), também no site www.sindifiscalms.org.br e em grupos de WhatsApp geridos pela instituição. “Participar do processo eleitoral, tomar a frente das decisões políticas, no nosso caso, como fiscais tributários, é mais do que um direito. É praticamente parte da nossa atribuição, do nosso patriotismo. Por isso, não nos furtamos de conversar com os candidatos à prefeitura de Campo Grande. Eleger aquele que melhor nos representa é uma forma de apontar quem vai trazer o que tanto almejamos para a sociedade sul-mato-grossense: desenvolvimento”, esclareceu Chiquinho.

