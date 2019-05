Sindjor repudia declaração de Soraya

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor) repudiou nesta sexta-feira (24) a declaração da senadora Soraya Thronicke (PSL), que atacou jornalistas por reportagens sobre seu desempenho no Congresso Nacional.

Em sua rede social, a parlamentar escreveu que “alguns pseudojornalistas do estado estão fincando ricos para tentar desconstruir sua imagem diariamente”. Em nota, o Sindjor defendeu os profissionais e considerou a declaração da senadora “leviana e sem qualquer comprovação”. “A liberdade de imprensa, portanto o trabalho do jornalista, são protegidos pela Constituição”, destacou.

O sindicato lamentou que “uma senadora, que é também advogada, adote essa estratégia rasteira e desrespeitosa”. “Quem é pago com dinheiro público e exerce uma função tão importante precisa ter maturidade democrática para lidar com cobranças sobre sua atuação. E resolver na Justiça, com provas, eventuais exageros”, escreveu.

A assessoria jurídica do Sindjor estuda providências a serem tomadas a atitude da senadora. Veja abaixo a publicação de Soraya:

