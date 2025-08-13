Menu
Política

Singapura mira tilápia de MS em meio à sobretaxa dos EUA

Riedel articula abertura de mercado do peixe do Estado durante missão à Ásia

13 agosto 2025 - 17h02Carla Andréa

Durante missão oficial pelo continente asiático, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu nesta quarta-feira (13) com representantes da Associação de Comerciantes de Carne de Singapura, um dos principais destinos da proteína animal brasileira.

O encontro revelou um interesse inesperado: empresários singapurenses querem importar tilápia produzida no Estado, em um momento em que os Estados Unidos decidiram sobretaxar o produto.

Atualmente, duas empresas sul-mato-grossenses enfrentam dificuldades para escoar a produção de peixe, e a abertura do mercado de Singapura surge como uma solução estratégica.

"Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto", afirmou Riedel.

Atualmente, cerca de 60% da proteína animal importada por Singapura vem do Brasil, principalmente frango, suínos e bovinos.

Integrantes da missão destacam que o país asiático vem se consolidando como parceiro estratégico, com tendência de ampliar as compras do Brasil nos próximos anos.

A Missão Internacional à Ásia, composta por autoridades e representantes comerciais sul-mato-grossenses, começou em 4 de agosto, com passagens pela Índia e Japão. Singapura é a última parada da agenda, que segue até quinta-feira (14) com novos encontros com empresários e autoridades locais.

