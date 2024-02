Sobe avaliação administrativa da prefeita Adriane Lopes

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (1) pelo Instituto Ranking de Pesquisas mostrou que a administração da prefeita Adriane Lopes foi avaliada como boa ou ótima por 35% da população da Capital, e como regular por 38%.

Para o levantamento, foram ouvidos mil moradores, com 16 anos ou mais, de todas as regiões da Capital, entre 26 e 30 de janeiro. Para a prefeita, essa avaliação positiva é resultado do trabalho de sua gestão à frente do Executivo campo-grandense.

"A pesquisa reflete o momento e os indicativos são resultados do nosso trabalho à frente da gestão. Nós estamos empenhados em desenvolver resultados e fazer as entregas para a população de Campo Grande", ressaltou Adriane.

Dos entrevistados, 21% indicou como ruim ou péssima a administração de Adriane, queda de um ponto percentual em relação ao registrado no mês de novembro de 2023, quando 22% dos entrevistados deram tal classificação. Dos entrevistados, 6% não souberam ou não quiseram avaliar a administração da prefeita.

Também foi perguntando o que melhorou nos últimos dois anos na Capital, e 17,6% das pessoas apontaram o asfalto e o recapeamento, que foi seguida pela geração de empregos, com 15,4%.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-05781/2024, e tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro de 3,1% para mais ou para menos.

