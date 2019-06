Solenidades marcam 40 anos da 1ª Constituição do Estado e da ALMS

As celebrações alusivas aos 40 anos do Parlamento Sul-Mato-Grossense, que acontecem durante todo o mês de junho, seguem no decorrer do ano com homenagens a todos que fazem e fizeram parte da criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Na última terça-feira (25), foi realizada sessão solene que rememorou a assinatura da 1ª Constituinte - que deu origem à instalação da Assembleia Constituinte, no ano de 1979.

Foram empossados no dia 1º de janeiro daquele ano: Alberto Cubel, Ary Rigo, Cecílio Gaeta, Getúlio Gideão, Horácio Cerzósimo, Londres Machado, Odilon Nacasato, Onevan de Matos, Osvaldo Dutra, Paulo Saldanha, Ramez Tebet, Roberto Orro, Rudel Trindade, Sérgio Cruz, Sultan Rasslan, Valdomiro Gonçalves, Walter Carneiro e Zenóbio dos Santos, os 18 deputados constituintes.

Eles elaboraram o texto da Constituição até sua promulgação, no dia 13 de junho de 1979. A solenidade foi presidida pelo deputado Londres Machado, quando a Assembleia Constituinte passou a ser denominada Assembleia Legislativa e os deputados constituintes tornaram-se deputados estaduais. A homenagem aos deputados constituintes pontuou as celebrações marcadas para registrar os 40 anos de criação da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

Ao participar da solenidade do descerramento da placa de 40 anos da promulgação da Constituição de Mato Grosso do Sul, no dia 11 deste mês, o deputado Londres (PSD) – um dos constituintes homenageados – agradeceu a Deus pelas quatro décadas de mandatos e disse ser “fruto do Poder Legislativo”. Londres, que presidiu a sessão de promulgação da Carta Magna Estadual, participou das recentes solenidades alusivas ao aniversário da Casa de Leis - cumprindo agora mais um mandato.

O parlamentar foi presidente da Assembleia Legislativa por sete vezes (14 anos) e contabilizou 10 mandatos (44 anos) em Mato Grosso do Sul e outros dois antes da divisão do estado de Mato Grosso. “Não me envaideço porque sei que tudo vem de Deus, e é a esse Deus que agradeço e peço para que me conserve com vida, com saúde, para que eu possa continuar legislando em favor de nosso Estado e escrevendo a história para as novas gerações”.

Onevan de Matos, um dos empossados em 1979, também foi homenageado em sessão solene

O deputado estadual Onevan de Matos, um dos empossados em 1979, foi homenageado pela Assembleia Legislativa em sessão solene realizada na terça-feira (25). Segundo ele, o desafio não era apenas de “instalar” a nova unidade da federação, mas, assegurar direitos, deveres e cidadania – especialmente através de obras e investimentos. “Olhando para a história, penso que cumprimos da melhor forma possível esta missão, que se consubstanciou na promulgação da Constituição do Estado”, contou Onevan de Matos, que exerce o nono mandato legislativo.

“Quero mais uma vez agradecer a nosso Estado, que recebeu um jovem advogado mineiro vindo de São Paulo, em meados da década de 70, que chegou ao município de Naviraí com o único objetivo de exercer sua profissão, cujo carinho e confiança da população lhe outorgaram sucessivos mandatos eletivos e, desta forma, pode contribuir com a história da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul”, concluiu Onevan.

O deputado estadual Coronel David participou das comemorações e considera o momento um marco histórico. “É uma homenagem a todos que fazem parte da história de Mato Grosso do Sul. Me sinto honrado por participar deste marco histórico para o Estado. Comemorar os 40 anos da Casa de Leis é muito importante, pois é aqui, onde tudo que se diz respeito à sociedade sul-mato-grossense acontece. São 40 anos de conquistas, lutas e realizações”, frisou o parlamentar.

