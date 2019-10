Solidariedade faz convenção dia 26

A menos de um ano das eleições de 2020, os partidos continuam em movimento para costurar coligações e estratégias a fim de lançar seus candidatos à disputa no próximo pleito. Seguindo essa linha, o ex-secretário de Infraestrutura do governo de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, se filia ao Solidariedade e confirma candidatura a prefeito de Campo Grande. Segundo o postulante ao cargo, a sigla vem com 5 eixos para o desenvolvimento do município. A filiação do candidato acontecerá na convenção da executiva estadual, no dia 26, no Clube União dos Sargentos, às 9h. Junto a isso, o vereador Papi assume a presidência regional da legenda.

Conforme Miglioli, a decisão em deixar o Partido da Social Democracia aconteceu devido à indefinição do PSDB quanto ao processo eleitoral do ano vem. “E no meio dessa indefinição, recebi o convite para integrar o Solidariedade e assim fazer parte de um projeto de candidatura à prefeitura da capital. A nova proposta do partido me deu condições para migrar”, disse.

Mesmo confirmando sua candidatura, Marcelo ainda não decidiu por um vice, pois acha muito cedo escolher um nome. Ele ainda disse que não se importa em enfrentar nomes como o do atual prefeito, Marquinhos Trad, e André Puccineli, que não confirmou a candidatura.

“Quando disputei uma vaga ao Senado enfrentei nomes como Nelsinho Trad, Zeca do PT, e outros candidatos fortes. Mas, eu digo que na vida pública cada um faz a sua história”, disse.

“O ex-governador André e o Marquinhos, cada uma têm a sua história, eu tenho a minha. Uma história que se resume aos últimos quatro anos, quando fui secretário de Infraestrutura e o que fizemos por Campo Grande e os demais municípios”, acrescentou.

Plano de governo, concessionárias e planejamento – Marcelo, já analisando os problemas da cidade para se preparar à disputa do ano que vem, avaliou que algumas concessões em Campo Grande devem ser revistas.

“Temos que rever os direitos e obrigações de cada concessionária. Enfim, deve haver um planejamento em relação a estes pontos”, destacou.

Miglioli afirmou que já traçou o “Plano de Governo”, composto por cinco pontos de desenvolvimento.

“A nossa proposta tem cinco eixos de desenvolvimento com projeto econômico, urbano, social, na saúde e educação”, revelou.

Ex-secretário busca apoio do PSDB

Mesmo saindo do partido, Marcelo revelou que continua com amizades no PSDB e que busca apoio dos amigos. “Tenho grandes parceiros por lá, me relaciono muito bem com o pessoal, principalmente com o governador, Reinaldo Azambuja, pois temos uma relação de longa data”, lembrou. Além de buscar apoio na antiga “casa”, Marcelo disse que conversou com membros do Partido Progressista e do Partido Liberal.

