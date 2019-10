Solidariedade faz convenção neste sábado

Em busca de uma nova política voltada ao cidadão e às demandas de Mato Grosso do Sul, o presidente regional do Solidariedade, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o “Papy”, convida a população para a convenção estadual do partido que acontecerá no próximo sábado (26), no Clube União dos Sargentos, em Campo Grande.

O evento deve reunir os filiados da capital e do interior, momento em que a executiva do partido apresentará o projeto político para visando as eleições municipais de 2020. “Fico muito honrado em seguir na liderança do partido e espero fazer um grande trabalho nessa oportunidade que estou tendo. Agradeço aos deputados Lucas de Lima e Herculano Borges, nobres companheiros, e também a todos os ex-presidentes da legenda. Sou grato pela confiança de todos e, garanto, que seguiremos firmes e fortes para apresentar para a população de Campo Grande e das cidades do interior, o melhor projeto político”, disse o vereador Papy que manifesta grande expectativa para o convenção.

Na oportunidade, que também terá a presença do presidente nacional do partido, deputado federal pelo Paraná, Paulo Pereira da Silva, serão apresentados os pré-candidatos a prefeito e vereador, assim como a filiação de importantes lideranças políticas do estado.

Serviço

Convenção Estadual do Solidariedade

Data: 26 de outubro de 2019

Horário: 9 horas

Local: Clube União dos Subtenentes e Sargentos

