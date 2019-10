Solidariedade lança pré-candidatura de Marcelo Miglioli à prefeitura

A convenção realizada pelo Solidariedade no sábado (26) lançou a pré-candidatura do engenheiro Marcelo Miglioli a prefeito de Campo Grande. O presidente nacional, Paulinho da Força compareceu ao evento para dar apoio ao candidato, que está alinhado com o presidente estadual da legenda, vereador Papy, e com os deputados estaduais Herculano Borges e Lucas de Lima.

Ao JD1 Notícias, Marcelo Miglioli revelou estar confiante e confortável no novo partido. “Fiquei muito a vontade, e o evento de sábado me deu convicção de que fiz a escolha certa, o partido foi muito receptivo, o deputado Lucas, Herculano, vereador Papy, a nacional nos recebeu de forma excepcional, com quem eu já tinha uma relação de companheirismo político desde 2014, um dos motivos deu ter escolhido a legenda”, afirmou o pré-candidato a prefeito, enfatizando que a gestão abordará menos de política e mais de administração publica.

Segundo a assessoria outro destaque da convenção foi o lançamento do projeto político do solidariedade “Pense grande Campo Grande”, que promoverá o debate com as pessoas em busca de melhorias para cidade. “Papy tem feito isso no seu mandato, indo nos bairros e conversando com as pessoas começou a perceber que o povo está mudando a forma de pensar política”

A ideia do projeto foi de Miglioli que viu na legenda apoio para por em prática a ação. “Eu tive a ideia e levei para o solidariedade que comprou o projeto, os deputados estaduais também estão participando, junto com o veredor Papy. O Solidariedade a nível nacional analisou o projeto, pra que a gente possa voltar a ter campo grande no lugar que merece”, avaliou.

De acordo com o novo filiado a visão sempre foi o trabalho “Agora vamos fortalecer isso no partido. Ampliar nossa política para todos os setores da sociedade e fazer a diferença com um pensamento mais jovem e moderno

Miglioli se diz positivo quanto sua nova fase. “Foi um evento bonito e prestigiado, apresentamos um projeto que vamos fazer para campo grande, onde o eixo central será o desenvolvimento, onde vamos conversar com a população, com os profissionais de cada área, para conhecermos as necessidades, o projeto tem cinco eixos principais: desenvolvimento social, urbano, econômico, da saúde e educação”, finalizou.

Segundo a assessoria, o evento ocorreu no Clube União dos Sargento e contou com aproximadamente 600 pessoas, entre convidados e parlamentares.

