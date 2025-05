Soraya apresenta emenda que reserva 30% das cadeiras para mulheres nas eleições

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou, durante a discussão do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, uma emenda que garante a reserva de 30% das cadeiras nas eleições proporcionais para mulheres.

Soraya destacou a falta de igualdade das mulheres na política, e deu exemplo de outros países da América Latina que já garantem essa paridade. “Cuba tem paridade, Bolívia tem paridade, Chile e Argentina também. E aqui, mal conseguimos discutir o tema sem gerar conflito”, comentou a parlamentar.

A senadora criticou a proposta do relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que sugere a reserva de apenas 20% das cadeiras, sem punição para as siglas que não cumprirem com a cota de candidaturas femininas.

“Estamos submetidas às decisões de diretórios compostos majoritariamente por homens. Precisamos garantir, por lei, nossa presença nos espaços de decisão”, disse Soraya.

Em sua fala, a senadora também fez um apelo para que colegas homens se posicionem a favor da paridade, afirmando que a pauta é uma forma de marcar positivamente a trajetória política.

“Quem tiver coragem de propor isso vai entrar para a história. Tem que ser muito homem para defender a presença das mulheres”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também