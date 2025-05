Soraya assina pedido de criação da CPI do INSS

A senadora Soraya Thronicke assinou o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o esquema de fraudes nos saques de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O esquema foi descoberto pela Polícia Federal (PF), que com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou em abril a Operação Sem Desconto, que teve ações em Mato Grosso do Sul e outros 12 estados e o Distrito Federal.

As investigações da PF identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

