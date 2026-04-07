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Política

Soraya assume PSB em MS

Soraya não tinha pretensão de assumir a função, mas atendeu o chamado de Geraldo Alckmin

07 abril 2026 - 18h08Sarah Chaves    atualizado em 07/04/2026 às 18h19
Soraya Thronicke e Geraldo AlckminSoraya Thronicke e Geraldo Alckmin   (Reprodução/Redes Sociais)

Depois de recuar e se filiar ao PSB aos "45 do segundo tempo", a senadora Soraya Thronicke, assumirá a presidência do partido no Mato Grosso do Sul, que até então estava sob comando temporário do vice do diretório, Ricardo Ayache.

Conforme bastidores, Soraya não tinha pretensão de assumir a função no PSB, mas atendeu o chamado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. "Agora, integrando o time do PSB, chego com a missão de somar na construção de uma frente democrática em defesa de pautas sociais e econômicas. Estou confiante de que faremos um grande trabalho pelo país e de que fortaleceremos ainda mais o partido em todo o Brasil".

A mudança ocorreu pois a senadora buscava uma sigla que apoiasse uma contrução de chapas favorável a reeleição do presidente Lula, que já teve compromisso firmado com o presidente nacional do PSB, João Campos.

A busca pela reeleição do presidente foi um dos motivos que levou a saída de Paulo Duarte do PSB.

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