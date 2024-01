Soraya cogita parceria com PSDB para eleições municipais

Na manhã desta segunda-feira (29), a senadora Soraya Thronicke, Presidente do Podemos de Mato Grosso do Sul, abordou as negociações em andamento sobre uma possível federação entre o Podemos e o PSDB em um evento na capital.

A senadora expressou otimismo em relação à possível parceria, declarando: "A gente está trabalhando muito unido com o PSDB, a nível nacional, pensando em uma federação. Então, eu acredito que a gente vai tentar já começar esse namoro, né?"

Quanto à possibilidade de uma 'dobradinha' entre Podemos e PSDB na capital, Soraya Thronicke preferiu a cautela: "Não sei ainda, eu acho até cedo, sabe, para falar qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente vai trabalhar em colaboração, onde é, onde foi possível."

A respeito dos vereadores já filiados ao Podemos, a senadora afirmou que eles devem permanecer no partido. Destacou também o trabalho em andamento, afirmando: "Estamos trabalhando, nós já estamos com provisórias executivas municipais lançadas em 60 municípios, e vamos ter candidaturas de porte."

Em relação aos planos para as eleições municipais, Thronicke ressaltou, "A meta também é aumentar em 50% no mínimo o número de vereadores no estado. E aqui [Campo Grande] também, os nossos vereadores estão, graças a Deus, bastante satisfeitos, estamos trabalhando em parceria, e acredito que daqui até a janela de abril, nós já tenhamos um trabalho bastante fortalecido do Podemos."

Quanto à possibilidade de caminhar junto com o PSDB, ela afirmou: "Onde for possível caminharemos juntos, onde não for possível, não, finalizou.

