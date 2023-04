Soraya deixa hospital em Brasília

Política Maio Amarelo será lançado com o tema, "No Trânsito, Escolha a Vida"

A vermelhidão, inchaço e muita coceira, são os principais sintomas e reações que as pessoas podem sentir. O ideal é procurar um médico assim que perceber o aparecimento da doença.

Soraya estava internada há mais de uma semana no Hospital DF Star, em Brasília, em decorrência de uma crise alérgica urticária autoimune. A doença é uma crise que pode aparecer em qualquer parte do corpo, tendo causas desconhecidas e podem aparecer como lesões e inchaços vermelhos na pele.

Após apresentar melhoras no quadro de saúde, a senadora sul-mato-grossense, Soraya Thronicke (União Brasil), teve alta hospitalar na manhã deste domingo (30). Agora, a parlamentar deve manter o tratamento clínico em casa.