Soraya lidera emendas e Nelsinho tem melhor execução em 2025

Com base em dados do Portal da Transparência, atualizados pela última vez em 5 de janeiro, o levantamento das emendas parlamentares de 2025 mostra que a senadora Soraya Thronicke (Podemos) foi quem mais empenhou recursos entre os representantes de Mato Grosso do Sul, com R$ 68,7 milhões. Ela também se destacou por ter áreas em que o valor pago superou o empenhado, como na saúde, onde os pagamentos ultrapassaram o montante inicialmente reservado.

Já o senador Nelsinho Trad (PSD) apresentou o melhor desempenho geral de execução, com pagamento de cerca de 96% do total empenhado, enquanto Tereza Cristina (PP) teve índice de pagamento, que é liberado pelo Governo Federal menor em relação ao volume destinado.

Em 2025, os senadores sul-mato-grossenses também tiveram participação em comissões estratégicas, relatorias e debates no Senado, tanto em pautas internas quanto em temas de política internacional. Confira:

Nelsinho Trad

As emendas parlamentares do senador Nelsinho Trad em 2025 somaram R$ 68,41 milhões empenhados e R$ 65,82 milhões pagos. A saúde concentrou a maior parte dos recursos finalísticos, com R$ 34,14 milhões empenhados e R$ 31,87 milhões pagos, distribuídos entre atenção primária e atenção especializada. Encargos especiais, voltados a transferências constitucionais, receberam R$ 31,68 milhões pagos. A assistência social contou com R$ 2 milhões empenhados e pagos. Já a educação profissional e tecnológica teve R$ 269,8 mil integralmente pagos, destinados ao Mato Grosso do Sul.

Soraya Thronicke

A análise das emendas parlamentares da senadora Soraya Thronicke em 2025 aponta R$ 68,7 milhões empenhados e R$ 65,1 milhões pagos. A saúde concentrou o maior volume de recursos, com cerca de R$ 34,4 milhões empenhados e R$ 35 milhões pagos, sobretudo em ações de atenção primária e especializada. Na sequência aparecem encargos especiais, com R$ 11,7 milhões pagos, e assistência social, com R$ 5 milhões. Os repasses foram direcionados principalmente a Mato Grosso do Sul, nas áreas de educação, agricultura, segurança pública e organização agrária.

Tereza Cristina

Das emendas parlamentares da senadora Tereza Cristina em 2025 cerca de R$ 66 milhões foram empenhados e aproximadamente R$ 40 milhões pagos, conforme dados do Portal da Transparência

A saúde concentrou o maior volume de recursos, com mais de R$ 34 milhões empenhados e cerca de R$ 28,5 milhões pagos, principalmente em ações de atenção primária e especializada. Na sequência aparecem urbanismo, com quase R$ 17 milhões empenhados, e assistência social, com cerca de R$ 8,6 milhões. Os repasses com local definido beneficiaram principalmente Campo Grande, além de municípios como Alcinópolis em diversas áreas.

Atuação no Senado

Em 2025, a senadora Soraya Thronicke ganhou destaque no Senado ao atuar como relatora da CPI das Bets, criada para investigar o setor de apostas on-line e seus impactos sociais e econômicos. A comissão avançou na proposta de indiciamento de envolvidos, incluindo influenciadores digitais, e na elaboração de projetos de lei para regular o mercado e coibir práticas ilegais. Entre as medidas defendidas, Soraya propôs a proibição do “jogo do tigrinho”, apontado como aposta com efeitos nocivos.



No cenário internacional, a agenda legislativa foi marcada pela atuação dos senadores Tereza Cristina e Nelsinho Trad, especialmente no âmbito do CTEUA, comissão temporária criada para tratar das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos diante do aumento de tensões comerciais. Tereza Cristina foi relatora do colegiado, que aprovou um plano permanente de diplomacia econômica, com foco no fortalecimento institucional, ampliação da presença brasileira em Washington e monitoramento de investigações tarifárias norte-americanas.



Nelsinho Trad também teve participação ativa no CTEUA e assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores para o biênio 2025-2026. À frente da CRE, conduziu debates sobre política externa, relações diplomáticas e inserção internacional do Brasil, defendendo a diplomacia parlamentar como instrumento complementar para ampliar acordos comerciais e proteger interesses do agronegócio e da indústria, com atenção especial aos impactos para Mato Grosso do Sul.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também