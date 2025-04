Soraya quer investir na pista do laço da Acrissul

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) participou nesta quinta-feira (3) do primeiro dia da 85ª edição da Expogrande, onde anunciou a destinação de aproximadamente R$ 5 milhões para a construção da cobertura da pista de laço da Acrissul.

“O laço comprido faz parte da identidade do produtor sul-mato-grossense. Investir nessa estrutura é valorizar nossa cultura, apoiar projetos sociais e oferecer um espaço adequado para práticas que transformam vidas”, disse a senadora.

O espaço abriga, além do laço comprido, outros projetos sociais e terapêuticos, como equoterapia, equitação terapêutica, treinamentos de paratletas de alto rendimento e reabilitação de jovens e idosos com condições como AVC, Parkinson, demência e Alzheimer, e atividades esportivas equestres, iniciação na montaria e montaria adaptada para bebês, crianças, jovens e adultos.

Durante o evento, Soraya também conversou com produtores rurais, empresários e representantes de entidades agropecuárias. “A Expogrande é um ponto de encontro fundamental com quem movimenta a economia de Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho em Brasília segue firme para garantir recursos, segurança jurídica e liberdade para quem produz”, comentou.

