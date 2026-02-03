Menu
Política

Soraya reforça atuação transversal com apoio governista, mas descarta ida ao PT

A parlamentar afirma manter diálogo com diferentes campos políticos e prioriza interesses do MS

03 fevereiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Soraya Thronicke, senadoraSoraya Thronicke, senadora   (Divulgação)

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) confirmou que apesar do convite para filiação ao PT, a possibilidade "está praticamente descartada". Segundo ela, o diálogo ocorreu em razão do alinhamento com o governo federal em votações no Senado, mas não significa intenção de mudança partidária.

Ao JD1, Soraya reconheceu haver simpatia de parte da militância e do eleitorado petista e avaliou que esse apoio pode se refletir eleitoralmente, ainda que fora do PT.  “Essa porta está aberta, mas dentro de uma composição partidária, não exatamente dentro do PT. Isso já está sendo conversado”, explicou. Para ela, o processo reforça a importância do diálogo na política. “A política é a arte do diálogo, e a democracia impõe isso”, completou.

A senadora ressaltou que, independentemente do resultado eleitoral ou de quem esteja à frente do governo, sua prioridade é o Estado. “Independente de quem ganhar, eu tenho que trabalhar para o Mato Grosso do Sul”, afirmou. Segundo ela, a atuação sempre foi pautada pelo diálogo entre diferentes campos políticos. “Eu sempre atuei assim e vou continuar atuando, independentemente do espectro político ou ideológico”, disse.

Soraya também destacou o relacionamento institucional que mantém com o governo federal. “Hoje, eu sou uma das pessoas que tem mais acesso aos ministérios, com um diálogo franco com todos os ministros”, afirmou. Para a senadora, essa interlocução é fundamental para pensar o interesse coletivo. “É importante pensar no todo”, declarou.

Ao projetar os próximos passos, Soraya afirmou que seguirá concentrada no mandato e na campanha. “Eu vou focar na minha campanha e no meu trabalho. Já fizemos bastante, e isso precisa continuar”, concluiu.

