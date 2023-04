Soraya teve "ligeira melhora", diz boletim médico

A senadora Soraya Tronicke foi admitida no hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de reação alérgica medicamentosa, porém, apresentou melhora nesta sexta-feira (28).

Por meio de nota à imprensa, o DF Star informou que Soraya se encontra estável, com respiração espontânea e alimentação por via oral, mas em tratamento clínico na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, sem previsão de alta.

Nas redes sociais da parlamentar, uma nota foi publicada e esclarece que o quadro, apesar de ser estável, “inspira cuidados”.

Na última segunda-feira (24), a assessoria de Soraya informou ao JD1 Notícias que ela estava internada com um quadro de alergia medicamentosa após um tratamento dentário.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também