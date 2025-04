Em Bandeirantes, Soraya participa de entrega do Hospital Municipal

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) esteve nesta segunda-feira (31) em Bandeirantes, cidade a 72 km de Campo Grande, para a entrega da obra do Hospital Municipal, onde destacou a importância da obra para o município.

Além da entrega a unidade hospitalar, a parlamentar sul-mato-grossense também acompanhou a instalação do aparelho de Raio-X, destinado ao município por intermédio da parlamentar, mas que não havia sido instalado até o momento.

“Encaminhei esse aparelho há anos, pois sabia da necessidade da população. Infelizmente, ele ficou parado por falta de iniciativa de gestões anteriores. Mas hoje, graças à parceria com a prefeitura, esse importante equipamento finalmente será instalado e colocado à disposição dos bandeirantenses. Saúde é prioridade e ver essa conquista se concretizando é uma grande vitória para todos nós”, disse a senadora, que participou do evento ao lado do prefeito Marcelo Abdo e outras autoridades locais.

