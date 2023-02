STF abre inquérito para investigar Carla Zambelli

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta sexta-feira (3) a abertura de inquérito para investigar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por perseguição armada contra um homem nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.

O caso ocorreu em outubro de 2022, um dia antes do segundo turno das eleições, quando Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem nos Jardins, bairro de São Paulo.

O inquérito teve como origem uma denúncia enviada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na última semana, que denunciou a deputada ao STF por porte ilegal de arma de fogo na véspera das eleições, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia proibido o transporte de armas no fim de semana da eleição.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também