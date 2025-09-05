STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, anunciou sessões extras na quinta-feira (11) para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que investiga um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (5), atendendo a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal.

Com a inclusão das sessões extras, a sessão plenária do STF será cancelada na quinta-feira. As próximas datas do julgamento estão previstas para leitura dos votos dos ministros:

9 de setembro, terça-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

10 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h

11 de setembro, quinta-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

12 de setembro, sexta-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

Horário de Brasília

O julgamento está na reta final. Na próxima semana, o relator Alexandre de Moraes fará a leitura de seu voto, seguida pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem.

A Primeira Turma tem seguido a prática de julgar primeiro as questões preliminares e, em seguida, votar o mérito, ou seja, a condenação ou absolvição dos réus.

Réus e acusações

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os réus são:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor-geral da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

A única exceção é Alexandre Ramagem, cuja acusação de dois crimes foi suspensa pela Câmara dos Deputados.

Ele segue respondendo pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.

