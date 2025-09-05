Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado

Decisão aconteceu após pedido do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes

05 setembro 2025 - 18h05Carla Andréa
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, anunciou sessões extras na quinta-feira (11) para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que investiga um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (5), atendendo a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal.

Com a inclusão das sessões extras, a sessão plenária do STF será cancelada na quinta-feira. As próximas datas do julgamento estão previstas para leitura dos votos dos ministros:

9 de setembro, terça-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

10 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h

11 de setembro, quinta-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

12 de setembro, sexta-feira: 9h às 12h e 14h às 19h

Horário de Brasília

O julgamento está na reta final. Na próxima semana, o relator Alexandre de Moraes fará a leitura de seu voto, seguida pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem.

A Primeira Turma tem seguido a prática de julgar primeiro as questões preliminares e, em seguida, votar o mérito, ou seja, a condenação ou absolvição dos réus.

Réus e acusações

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os réus são:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor-geral da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

A única exceção é Alexandre Ramagem, cuja acusação de dois crimes foi suspensa pela Câmara dos Deputados.

Ele segue respondendo pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
O aconteceu na noite de ontem
Política
Homem é morto durante briga em jogo de dominó em Paranaíba
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Política
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS
Deputado Gervásio Maia
Política
Relator da LDO 2026 solicita mais prazo para análise diante do recorde de emendas
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Política
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Foto: MSGÁS
Política
Deputados votam projeto que amplia financiamentos da MSGÁS para R$ 350 milhões
Foto: Portal CFM
Política
Câmara avalia veto ao projeto sobre regulação de leitos no SUS em Campo Grande
Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, no segundo dia de julgamento no STF
Política
Julgamento de Bolsonaro: defesa contesta provas e pede absolvição no STF

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande