STF forma maioria e Zambelli é condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (9), para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão e o hacker Walter Delgatti a 8 anos de prisão pelos mesmos crimes.

Zambelli foi condenada pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, relacionados à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à inserção de documentos falsos.

Além da pena de prisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a deputada e o hacker paguem, juntos, uma indenização de R$ 2 milhões. O ministro também determinou a perda do mandato da deputada, que será executada após o trânsito em julgado da ação.

O julgamento ocorre no plenário virtual, onde os ministros depositam seus votos sem debates, e vai até 16 de maio.

