Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci

Maioria da Segunda Turma entendeu que houve parcialidade de Moro e procuradores

16 agosto 2025 - 14h37Carla Andréa, com g1

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira (15), manter a anulação de todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro Antonio Palocci.

A decisão confirma liminar concedida anteriormente pelo ministro Dias Toffoli.

O voto de desempate foi dado pelo ministro Nunes Marques, que acompanhou Toffoli e Gilmar Mendes na maioria. Os ministros Edson Fachin e André Mendonça votaram contra a anulação.

Toffoli fundamentou seu voto no entendimento consolidado pelo STF de que houve parcialidade do ex-juiz federal Sergio Moro e de integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

Para o ministro, o processo contra Palocci violou o devido processo legal, com "objetivos pessoais e políticos" e a adoção de métodos considerados ilegais.

Antonio Palocci foi preso em 2016 sob acusação de receber propina da empreiteira Odebrecht. Condenado a 18 anos de prisão, ele teve a pena reduzida pela metade após firmar acordo de delação premiada.

Palocci cumpriu dois anos em regime fechado e posteriormente passou à prisão domiciliar.

Na delação, o ex-ministro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento de esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras. As acusações foram negadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
Política
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Zanin marca início de julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Política
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Ministro Alexandre Padilha durante pronunciamento
Política
EUA cancelam vistos da mulher e filha de Alexandre Padilha, ministro da saúde
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Política
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Política
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande