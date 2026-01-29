Tarcísio chega em comboio à Papuda para visitar Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (29), em um comboio de veículos, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, anexo ao complexo.

Tarcísio desembarcou no local por volta das 10h50, acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do Governo de São Paulo em Brasília e aliado da família Bolsonaro. O horário autorizado para a visita vai das 11h às 13h, conforme decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, a pedido do ex-presidente.

A visita havia sido marcada inicialmente na semana passada, mas foi adiada após um desgaste entre Tarcísio e o bolsonarismo, provocado por disputas internas sobre o cenário eleitoral. Este é o primeiro encontro entre os dois desde que Bolsonaro sinalizou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, deixando o governador fora da disputa nacional.

Aliados veem o encontro como uma tentativa de distensão após semanas de tensão. A avaliação entre interlocutores é de que está consolidado, neste momento, o plano para que Tarcísio busque a reeleição em São Paulo, enquanto Flávio dispute o Planalto.

Bolsonaro está preso em regime fechado desde 22 de novembro, condenado pelo STF a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre pena na Papudinha, e aliados alegam piora no estado de saúde na tentativa de obter prisão domiciliar.

