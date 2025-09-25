Menu
Política

Tarcísio nega aval de Bolsonaro para disputar Presidência

Governador de São Paulo reafirma candidatura à reeleição

25 setembro 2025 - 19h08Carla Andréa, com CNN
Tarcísio de Freitas, governador de São PauloTarcísio de Freitas, governador de São Paulo   (Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou nesta quinta-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha dado aval para que ele dispute a Presidência da República em 2026.

Durante conversa com jornalistas, Tarcísio reafirmou que seguirá como candidato à reeleição em São Paulo. “Não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso”, afirmou.

A situação também foi comentada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, nas redes sociais. Ele elogiou Tarcísio e reforçou a proximidade com Bolsonaro, mas sem confirmar qualquer apoio oficial à candidatura presidencial do governador:

Tarcísio deve visitar Bolsonaro, que cumpre regime domiciliar, na próxima segunda-feira (29). Questionado sobre a pauta da visita, o governador descartou tratar sobre anistia e disse que se trata de um encontro pessoal:

“Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim”, declarou.

