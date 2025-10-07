Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

TCE emite parecer favorável às contas do Governo de MS de 2024

Entrega do relatório aconteceu na manhã desta terça-feira

07 outubro 2025 - 16h33Taynara Menezes
O processo segue para análise da ALEMS,O processo segue para análise da ALEMS,   (Foto: Aurélio Marques)

O conselheiro Marcio Campos Monteiro, corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), entregou oficialmente à Assembleia Legislativa (ALEMS), na manhã desta terça-feira (7), o parecer prévio sobre as contas de governo do exercício de 2024.

Aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno na 7ª Sessão Ordinária Anual Específica, realizada em 29 de maio, o documento recomenda a aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Estadual, com base em análise técnica detalhada dos dados financeiros, contábeis e orçamentários.

A entrega simbólica do parecer foi feita ao presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro, durante visita institucional que contou com a presença do diretor jurídico do TCE-MS, Luiz Henrique Volpe Camargo, e do chefe de gabinete da presidência, Ricardo Koim.

Segundo o conselheiro Marcio Monteiro, o parecer prévio é uma etapa essencial no processo de controle externo:

“Cabe agora ao Poder Legislativo realizar o julgamento propriamente dito dessas contas. O Tribunal de Contas cumpre seu papel técnico ao emitir esse parecer, que agora seguirá os trâmites regimentais da Casa para ser submetido à apreciação dos deputados”, afirmou.

O presidente da Assembleia, Gerson Claro, explica que o documento erá encaminhado à Comissão de Execução Orçamentária, responsável por analisar e emitir um parecer técnico antes da votação em plenário.

“O parecer do Tribunal de Contas é fundamental para dar transparência e credibilidade ao processo de fiscalização das contas públicas. A análise técnica feita pela Corte orienta o trabalho dos deputados, que têm a responsabilidade de julgar as contas do Executivo com base em critérios técnicos e de interesse público”, destacou.

O parecer prévio do TCE é uma avaliação técnica sobre a regularidade da gestão fiscal e financeira do governo, levando em conta o cumprimento das metas orçamentárias e fiscais, a execução de políticas públicas e a transparência na aplicação dos recursos. Embora tenha caráter orientativo, o parecer serve de base para o julgamento político das contas, que é de competência exclusiva dos deputados estaduais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Pollon e mais dois deputados
Política
Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Pollon e mais dois deputados
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems)
Política
ALEMS aprova programa fiscal para empresas em falência ou recuperação em MS
Imagem ilustrativa
Política
ALEMS propõe lei para combater bebidas adulteradas com metanol em MS
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Política
Conselho tutelar sobrevive com R$ 50 por semana de combustível, denuncia vereadora
O deputado reforçou a necessidade da CPMI aprofundar as investigações sobre o uso de empresas de fachada
Política
Na CPMI do INSS, Beto Pereira pressiona empresário sobre notas fiscais e vida de luxo
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Política
PL da dosimetria e da anistia passa a tramitar junto na Câmara dos Deputados
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
Política
Assembleia vota programa 'Recupera-MS' para regularização de dívidas de empresas
Eduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%
Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população
Política
Zé Teixeira solicita aparelho de ressonância magnética para fortalecer saúde de Ivinhema
Governador, Riedel, ao lado do vice Barbosinha e secretário Eduardo Rocha
Política
Eleição para 2026 pode gerar retirada conjunta de secretários em MS

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS