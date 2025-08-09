TCU pede que Câmara investigue possível uso indevido de recursos por Eduardo Bolsonaro

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a Câmara dos Deputados apure se o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou recursos públicos, de forma direta ou indireta, durante sua estadia nos Estados Unidos. O órgão identificou indícios de irregularidade e solicitou que a Casa envie o resultado da investigação e as providências tomadas.

A decisão, unânime, foi tomada na semana passada, mas divulgada apenas nesta sexta-feira (8). O processo teve origem em uma representação apresentada pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que acusa Eduardo Bolsonaro de usar a viagem para promover articulações políticas contra a soberania nacional. Segundo ele, tal conduta pode ser enquadrada como crime previsto no Código Penal, com pena de três a oito anos de prisão.

Embora tenha considerado os indícios relevantes, o TCU afirmou não ter competência para julgar possíveis crimes cometidos pelo parlamentar, por respeito ao devido processo legal e à separação entre os Poderes. Por isso, encaminhou a denúncia à Câmara e sugeriu que o caso também seja analisado pelo Ministério Público Federal (MPF).

O tribunal destacou ainda que Eduardo Bolsonaro esteve ausente em cinco sessões da Câmara durante o mês de março, justificando apenas uma delas. Na época, ele já se encontrava nos Estados Unidos, mas não havia solicitado licença parlamentar. Como a ausência não justificada não gerou um prejuízo superior a R$ 120 mil aos cofres públicos, valor mínimo para abertura de apuração pelo TCU, o órgão deixou a cargo da Câmara a responsabilidade de investigar o caso.

Se for aberta, essa será a segunda investigação contra o deputado relacionada à mesma viagem. Em julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito que apura articulações internacionais feitas por Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também