Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

TCU pede que Câmara investigue possível uso indevido de recursos por Eduardo Bolsonaro

Além da utilização de recursos públicos, o deputado não teve descontos, recebendo salário integral mesmo com faltas não justificadas

09 agosto 2025 - 16h15Sarah Chaves
Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado   (Saul Loeb/AFP)

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a Câmara dos Deputados apure se o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou recursos públicos, de forma direta ou indireta, durante sua estadia nos Estados Unidos. O órgão identificou indícios de irregularidade e solicitou que a Casa envie o resultado da investigação e as providências tomadas.

A decisão, unânime, foi tomada na semana passada, mas divulgada apenas nesta sexta-feira (8). O processo teve origem em uma representação apresentada pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que acusa Eduardo Bolsonaro de usar a viagem para promover articulações políticas contra a soberania nacional. Segundo ele, tal conduta pode ser enquadrada como crime previsto no Código Penal, com pena de três a oito anos de prisão.

Embora tenha considerado os indícios relevantes, o TCU afirmou não ter competência para julgar possíveis crimes cometidos pelo parlamentar, por respeito ao devido processo legal e à separação entre os Poderes. Por isso, encaminhou a denúncia à Câmara e sugeriu que o caso também seja analisado pelo Ministério Público Federal (MPF).

O tribunal destacou ainda que Eduardo Bolsonaro esteve ausente em cinco sessões da Câmara durante o mês de março, justificando apenas uma delas. Na época, ele já se encontrava nos Estados Unidos, mas não havia solicitado licença parlamentar. Como a ausência não justificada não gerou um prejuízo superior a R$ 120 mil aos cofres públicos, valor mínimo para abertura de apuração pelo TCU, o órgão deixou a cargo da Câmara a responsabilidade de investigar o caso.

Se for aberta, essa será a segunda investigação contra o deputado relacionada à mesma viagem. Em julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito que apura articulações internacionais feitas por Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável
Política
Lula defende cassação de deputados que ocuparam Mesa da Câmara
Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana
Política
Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Tijuca
Camila Jara e Marcos Pollon
Política
Camila Jara e Pollon estão na mira de representações na Corregedoria da Câmara
Fotos: Ponta Porã News
Polícia
Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista
Pedro Kemp, Vander Loubet, Vladimir Ferreira e Gleice Jane
Política
PT anuncia entrega de cargos no Governo de MS
Bolsonaro
Política
Bolsonaro aciona STF para ampliar lista de visitas para Dia dos Pais
Comitiva de MS na Missão Ásia.
Política
Riedel destaca oportunidades estratégicas na Índia durante 1ª etapa da Missão Ásia
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política
Instalada comissão do Senado com liderança sul-mato-grossense sobre tarifa dos EUA
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande