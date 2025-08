Tereza ainda não "bateu o martelo", diz Gerson sobre disputa ao Senado

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta segunda-feira (4), onde comentou sobre o atual cenário político do país, defendeu a democracia e falou sobre os planos do partido para as próximas eleições.

Gerson destacou a importância do equilíbrio e da valorização das instituições, em um momento de polarização política. “Tem saída, mas dentro das quatro linhas do sistema constitucional democrático. Precisamos de gente mais preparada, menos palanque nas redes sociais e mais efetividade no papel democrático ao qual foi eleito”, afirmou.

Sobre os pedidos de anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, o parlamentar disse que a questão deve ser tratada internamente. “Vai se resolver não nos Estados Unidos, e sim no Congresso Nacional”, declarou, em crítica ao deputado Eduardo Bolsonaro.

Questionado sobre uma possível candidatura ao Senado Federal, Gerson disse que o assunto surgiu após conversa com a senadora Tereza Cristina (PP). “Ela manifestou o interesse de o Progressistas ter mais um senador. Ela viu a importância”, afirmou.

O deputado relatou que alguns nomes foram sugeridos, incluindo o dele. “O nome está à disposição do partido”, disse, acrescentando que “até hoje a senadora ainda não bateu o martelo”.

Gerson também reforçou o apoio ao projeto do governador Eduardo Riedel (PSDB) e afirmou que a prioridade é sua reeleição, além da eleição do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao Senado.

“Temos uma definição de que defendemos esse projeto de governo do governador Eduardo Riedel. A prioridade é a reeleição de Riedel e, em outro compromisso, a eleição de Reinaldo Azambuja para o Senado”, declarou.

O presidente da ALEMS disse estar preparado para representar o partido, caso seja essa a decisão da sigla. “Se o partido entender que eu posso representar o Mato Grosso do Sul e discutir esses grandes temas, como as discussões no STF e no Congresso Nacional, eu me sinto preparado. E o que eu não tiver capacidade, vou ouvir bastante. Quando a gente ouve muito e não quer ser dono da verdade, a gente acerta mais”, concluiu.

Claro também elogiou o governador Eduardo Riedel (PSDB), destacando sua capacidade de diálogo e o modelo de gestão adotado no Estado. “Esse modelo de ser gestor, esse modelo de governança, é importante para manter o equilíbrio. O Estado e a Assembleia Legislativa conseguem proporcionar um ambiente institucional propício para alcançar patamares melhores do que estamos hoje. Acredito nisso”, afirmou.

