Tereza Cristina deve ser relatora de projeto sobre "reciprocidade ambiental"

Um projeto de lei de “reciprocidade ambiental”, defendido por ruralistas, deve ser relatado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS). As informações são da coluna Guilherme Amado, do Metrópoles.

O projeto foi sugerido pelo senador Zequinha Marinho (PL-PA) em resposta a uma lei aprovada no Parlamento Europeu, que veda a importação de produtos originários de regiões onde houve desmatamento recente.

O texto propõe uma lei semelhante ao Brasil, vetando a importação de “bens e produtos originados de países que adotem e cumpram níveis de emissões de gases de efeito estufa iguais ou inferiores aos do Brasil”.

“Na Europa – que já caminha para a imposição de verdadeiras barreiras comerciais não tarifárias à importação de produtos brasileiros –, o que se vê é a continuidade da depredação ambiental, apesar do discurso agroecológico”, diz trecho do projeto no Senado.

Apesar de ser um projeto em retaliação, o único país europeu a ser afetado pela determinação seria a Alemanha.

Outros países, no entanto, seriam extremamente afetados, como a China, Estados Unidos e Argentina, todos países que emitem mais gases de efeito estufa que o Brasil. Juntos da Alemanha, os países somaram mais de US$ 137 bilhões em importações brasileiras em 2022.

