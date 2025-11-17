Texto do PL Antifacção que retira R$ 27 milhões da PF deve ser votado na terça-feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou à CNN Brasil que a votação do PL Antifacção está mantida para esta terça-feira (18), apesar das tensões em torno do texto. A principal resistência do governo federal, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recai sobre o corte de recursos destinados à Polícia Federal previsto na versão atual do projeto.

A quarta versão apresentada pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP), reduz, segundo cálculos do próprio governo, R$ 27 milhões do orçamento da PF, além de retirar R$ 300 milhões de fundos de segurança pública e de combate às drogas. O temor da área de segurança é que o enxugamento comprometa operações estratégicas justamente no momento em que o projeto busca fortalecer o enfrentamento ao crime organizado.

Hugo Motta afirmou que o relator continua ajustando o texto para ampliar o consenso antes que ele chegue ao plenário. Mesmo assim, partidos de direita devem apresentar destaques – entre eles, a proposta do deputado Alberto Fraga (PL-DF) que acelera o bloqueio de bens de integrantes de facções criminosas.

Nos bastidores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já sinalizou que pretende definir um relator nesta semana, com o objetivo de votar a matéria ainda em 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também