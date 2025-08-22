Menu
Política

Tiago Botelho anuncia candidatura para 2026 e destaca avanços da SPU em MS

Na disputa eleitoral para 2026, o superintendente defende oposição ao governo estadual

22 agosto 2025 - 09h36Sarah Chaves
Tiago Botelho, superintendente da SPU-MSTiago Botelho, superintendente da SPU-MS   (Reprodução/Redes Sociais)

O superintendente do Patrimônio da União (SPU) em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho, confirmou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. Ao falar sobre o cenário político estadual, Botelho declarou apoio ao ex-deputado federal Fábio Trad, afirmando a necessidade de uma oposição forte.

“Minha aposta será no Fábio Trad. Eu faço oposição ao governador Eduardo Riedel. Acho que a gente precisa ter oposição nesse estado. Porque o PSDB, que agora não é mais PSDB, tenta sufocar o PL e sufocar o PT.  Por isso que eu defendo que o PT tenha e faça oposição ”, afirmou Botelho.

Sobre sua gestão à frente da SPU em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho destacou os avanços na utilização do patrimônio da União para projetos sociais e de infraestrutura. Segundo ele, uma das principais marcas de sua administração é demonstrar que a SPU é um órgão ativo e capaz de transformar bens públicos em benefícios para a população.

“Primeiro, a marca que eu deixo é que a SPU existe. E segundo, que é possível utilizar o patrimônio da União para construir um ativo social”, declarou. Ele citou exemplos  como a construção de mais de 500 moradias em áreas da União, a Casa da Mulher Brasileira em Corumbá, e projetos em andamento, como a casa de acolhimento LGBT, a primeira moradia estudantil da UFMS e uma escola em tempo integral.

“O que estamos mostrando é que, de 2023 para cá, conseguimos utilizar cerca de R$ 140 milhões em imóveis que já existiam, mas que nunca tinham sido destinados para o povo”, completou o superintendente.

