Tiago Botelho é nomeado o novo Superintendente do Patrimônio da União em MS

A Superintendência de Patrimônio da União (SPU) está com novo chefe em Mato Grosso do Sul, o professor Tiago Botelho, teve nomeação publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14), como já havia sido adiantado pelo JD1Notícias.

O posto era disputado por outros partidos e por parlamentares aliados do presidente Lula na região. Tiago Botelho tem o nome ligado ao presidente Lula e indicação das lideranças do PT do Mato Grosso do Sul.

Botelho tem se destacado no quadro de renovação do Partido dos Trabalhadores e é cotado como pré-candidato a prefeito de Dourados. O professor de Direito da UFGD afirmou ainda que não desistirá de disputar a eleição de Dourados. “Estou mais pré-candidato a prefeito de Dourados hoje que semana passada. Mas não quero confundir as coisas, enquanto superintendente eu não olho sigla partidária, quero dialogar, o mais rápido, com o prefeito Alan Guedes para construir parcerias entre a SPU e Dourados.”

Bem articulado nacionalmente, Tiago promete inovar na gestão da Superintendência do Patrimônio da União buscando dialogar e estabelecer parcerias para garantir a função social do órgão para o qual foi nomeado. “O momento é de ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil e o nosso amado Mato Grosso do Sul. Enquanto superintendente, juntos aos competentes técnicos da SPU, receberemos prefeitos de todos os espectros políticos. A eleição acabou, agora é hora de trabalhar para ajudar a melhorar a vida do povo”, afirmou.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também