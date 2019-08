Títulos de cidadão campo-grandense serão entregues em evento nesta quarta

Os vereadores da Câmara Municipal comemoram o aniversário de 120 anos de Campo Grande nesta quarta-feira (21) com uma sessão solene na qual serão entregues títulos de cidadão campo-Grandense, títulos de cidadão benemérito e medalhas do mérito legislativo.

No evento, serão homenageadas 87 personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento da cidade e da melhoria da qualidade de vida do povo campo-grandense.

Os novos cidadãos serão agraciados com a comenda durante solenidade especial no Centro de Convenções "Rubens Gil de Camillo", a partir das 19 horas.

Confira a lista completa dos homenageados:

- Ademir Santana

Medalha do Mérito Legislativo - Audney de Souza Lima

Título de Cidadão Campo-grandense - Moacyr Basso Junior

Medalha do Mérito Legislativo - Walter Martins de Queiroz

- André Salineiro

Título de Cidadão Campo-grandense - Carlos Alberto Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - Murilo Zauith

Medalha do Mérito Legislativo - Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

- Ayrton Araújo do PT

Título de Cidadão Campo-grandense - Fábio Herivelton Krauss

Título de Cidadã Campo-grandense - Maria Helena Juliace de Araujo

Título de Cidadão Campo-grandense - Zenando Ferreira

- Betinho

Título de Cidadão Benemérito - Helton Douglas da Silva

Medalha do Mérito Legislativo - Marco Aurélio de Oliveira Rocha

Título de Cidadão Campo-grandense - Paulo Rogério Zerwes

- Carlão

Medalha do Mérito Legislativo - Adriana Lima Cedrão

Medalha do Mérito Legislativo - Lucilaine Aparecida Tenório de Medeiros

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Antônio Monteiro Simões

- Cazuza

Medalha do Mérito Legislativo - Flavio Aparecido João

Medalha do Mérito Legislativo -Gilson Ferrucio Pinesso

Título de Cidadão Campo-grandense - Jadir Barcelos Bueno

- Chiquinho Telles

Título de Cidadão Campo-grandense - Ademar Vieira Junior

Título de Cidadão Campo-grandense - Elias Fortunato Gomes

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Roberto Rosalim

- Delegado Wellington

Título de Cidadã Campo-grandense - Christiane Grossi de Araújo Rocha

Título de Cidadã Campo-grandense - Deborah Mazzola Nunes Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - Matusalém Sotolani

- Dharleng Campos

Título de Cidadão Campo-grandense - Rodrigo Scherer Zirr

Título de Cidadã Campo-grandense - Rosana Aparecida Costa

Título de Cidadão Campo-grandense - Reginaldo Nascimento Padilha

- Dr. Antonio Cruz

Título de Cidadã Campo-grandense - Magali Marlon Picarelli

Título de Cidadão Campo-grandense - Osmar Baptista de Oliveira

Título de Cidadão Campo-grandense - Urandir Fernandes de Oliveira

- Dr. Cury

Título de Cidadão Campo-grandense - Cícero Gralha Junior

Título de Cidadão Campo-grandense - Cristiano Alves Nepomuceno

Título de Cidadão Campo-grandense - Lucas da Silva Marcondes

- Dr. Lívio

Título de Cidadã Benemérita - Artemiza Lima Coelho

Título de Cidadão Campo-grandense - Hermenegildo Torres Filho

Título de Cidadão Benemérito - Vitor Hugo Santana Rojas

- Dr. Loester

Título de Cidadã Campo-grandense - Carolina Mas Cardoso Franco

Título de Cidadão Benemérito - Diego Andrade Nassif

Título de Cidadão Campo-grandense - Marcio Lolli Ghetti

- Dr. Wlson Sami

Medalha do Mérito Legislativo - Anita Maria Bellin

Título de Cidadão Campo-grandense - Edgar Rodrigues Pereira

Título de Cidadão Campo-grandense - José Antônio Avesani Junior

- Eduardo Romero

Título de Cidadão Campo-grandense - Darwin Antônio Longo de Oliveira

Medalha do Mérito Legislativo - Edison Caramalac

Título de Cidadã Campo-grandense - Maria Cristina Ferreira Tavares Rodrigues

- Enfermeira Cida Amaral

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Sebastião Ribeiro

Título de Cidadão Campo-grandense - Miguel Alberto de Souza Porto

Título de Cidadã Campo-grandense - Léla Duarte

- Fritz

Título de Cidadão Campo-grandense - Claudio Cesar da Silva

Título de Cidadã Campo-grandense - Filomena Aparecida Depolito Fluminhan

Título de Cidadão Campo-grandense - Hiran Sebastião Meneghelli Filho

- Gilmar da Cruz

Título de Cidadão Campo-grandense - Antônio Cirino Ferro

Título de Cidadão Campo-grandense - Delí Marcos dos Santos

Título de Cidadão Campo-grandense - Francisco Washington Barbosa

- João Cesar Matogrosso

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Carlos da Rocha Lima

Medalha do Mérito Legislativo - Paulo Corrêa

Título de Cidadão Benemérito - Reinaldo Azambuja Silva

- Júnior Longo

Título de Cidadão Campo-grandense - Esacheu Cipriano Nascimento

Título de Cidadã Campo-grandense - Simone Beatriz Assis de Rezende

Título de Cidadão Campo-grandense - Soraia Inácio de Campos

- Odilon de Oliveira

Título de Cidadão Campo-grandense - Gelásio Roque Lani

Medalha do Mérito Legislativo - Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues

Medalha do Mérito Legislativo - Richard Aldrin Fernandes Custódio

- Otávio Trad

Título de Cidadã Campo-grandense - Ana Paula Gonçalves de Lima Resende

Título de Cidadã Campo-grandense - Leda Henriques Abes

Título de Cidadã Campo-grandense - Rosângela Porto Alegre Tomasi Lopes

- Papy

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Antônio Cese

Título de Cidadão Campo-grandense - Odemilson Roberto Castro Fassa

Título de Cidadão Campo-grandense - Vilson Barreto Moralles

- Pastor Jeremias Flores

Título de Cidadão Campo-grandense - Adriano Chadid Magalhães

Título de Cidadã Campo-grandense - Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre

Medalha do Mérito Legislativo - Guilherme Frederico de Figueiredo Castro

- João Rocha

Título de Cidadã Campo-grandense - Berenice Maria Jacob Domingues de Paula Almeida

Título de Cidadão Benemérito - Marcos Marcello Trad

Título de Cidadão Campo-grandense - Sidemar de Lima Acosta

- Valdir Gomes

Título de Cidadão Benemérito - André Buainain

Título de Cidadã Campo-grandense - Elza Fernandes Ortelhado

Título de Cidadão Campo-grandense - José Mauro Pinto de Castro Filho

- Veterinário Francisco

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Alberto Ovando

Título de Cidadão Campo-grandense - Luiz Carlos Correia de Lima

Título de Cidadão Campo-grandense - Orasil Romeu Bandini

- Vinicius Siqueira

Título de Cidadão Campo-grandense - Antonio Carlos Carbonaro Salles

Título de Cidadã Campo-grandense - Fabrícia Gomes Monteiro Salles

Título de Cidadã Campo-grandense - Soraya Vieira Thronicke

- Willian Maksoud

Título de Cidadão Campo-grandense - Márcio Antônio Torres Filho

Título de Cidadão Campo-grandense - Marco Antônio Saling

Título de Cidadão Campo-grandense - Rubens Murillo Guelpa Rossi

