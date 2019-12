TJ-MS comemora 40 anos com homenagens nesta quarta

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizará uma solenidade em comemoração aos 40 anos do Poder Judiciário do estado, além da outorga da Comenda Colar do Mérito Judiciário 2019. O evento será realizado ás 17h desta quarta-feira (4).

A cerimônia será palco para diversas homenagens, para os desembargadores, desembargadores aposentados, que fizeram parte da trajetória do Judiciário, aos servidores e magistrados da Capital e do interior e juízes.

Além da mesa de autoridades, a solenidade vai contar com um plenário especial, para prestigiar as autoridades que participarão do momento de júbilo.

A Secretaria de Comunicação preparou um vídeo especial para o evento mostrando a evolução da justiça estadual nesses 40 anos de exercício.

Os primeiros a receberam as homenagens serão os desembargadores, Claudionor Miguel Abss Duarte, João Maria Lós, Divoncir Schreiner Maran, Julizar Barbosa Trindade, Carlos Eduardo Contar, Sérgio Fernandes Martins, Sideni Soncini Pimentel, Dorival Renato Pavan, Vladimir Abreu da Silva, Luiz Tadeu Barbosa Silva, Fernando Mauro Moreira Marinho, Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Marco André Nogueira Hanson, Ruy Celso Barbosa Florence, Marcos José de Brito Rodrigues, Luiz Gonzaga Mendes Marques, Eduardo Machado Rocha, Marcelo Câmara Rasslan, Amaury da Silva Kuklinski, Luiz Claudio Bonassini da Silva, Vilson Bertelli, Odemilson Roberto Castro Fassa, Nélio Stábile, Paulo Alberto de Oliveira, Alexandre Bastos, José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros, Geraldo de Almeida Santiago, Jonas Hass Silva Jr, Emerson Cafure, Dileta Terezinha Souza Thomaz, Elizabete Anache e Zaloar Murat Martins de Souza.

Os desembargadores que trilharam o caminho e serão homenageado, Alécio Antônio Tamiozzo, Atapoã da Costa Feliz, Athayde Nery de Freitas, Carlos Stephanini, Dagma Paulino dos Reis, Dorival Moreira dos Santos, Elpídio Helvécio Chaves Martins, Francisco Gerardo de Sousa, Frederico Farias de Miranda, Gilberto da Silva Castro, Hamilton Carli, Higa Nabukatsu, Hildebrando Coelho Neto, Ildeu de Souza Campos, Jesus de Oliveira Sobrinho, João Batista da Costa Marques, Joenildo de Sousa Chaves, Jorge Eustácio da Silva Frias, José Augusto de Souza, José Rizkallah, Luiz Carlos Santini, Marco Antônio Cândia, Maria Isabel de Matos Rocha, Oswaldo Rodrigues de Melo, Paulo Alfeu Puccinelli, Rêmolo Letteriello, Rubens Bergonzi Bossay e Sérgio Martins Sobrinho.

Os primeiros e mais antigos de cada circunscrição selecionados serão Celso Sokuzo Guibu (TJMS), Roberto Rodrigues Ribeiro (TJMS), José Hamilton da Silva Rocha (Fórum ), Romilda Fagundes de Freitas (Fórum), Jasony da Silva Gonçalves (Cijus), Pedro de Lima Cordeiro (Fórum), José Alves Martins (Fórum), Wardes Nunes da Costa (Fórum), Otacílio Aparecido Guimarães (Fórum), Daniela Avalos (Sidrolândia), Célio Teixeira de Faria (Caarapó), Lucimeire Francisco dos Santos e Souza Bonfim (Bataguassu), Cleuza da Luz Martins (Anastácio), Flori de Souza (Ponta Porã), Antônio Carlos Feliciano Terrinha da Silva (Ivinhema), Jurandi Francisco de Souza (Naviraí), Adalgisa Pereira Oliveira (Camapuã), Juscelino Barbosa da Silva (Inocência), Edelmira Celestina Gonzales (Porto Murtinho) e Aparecida de Deus Farias (Maracaju). Entre os juízes da Capital estão Alessandro Carlo Meliso Rodrigues, Olivar Augusto Roberti Coneglian, Denize De Barros Dodero, Paulo Henrique Pereira, Marcelo Andrade Campos Silva, Wagner Mansur Saad, Cézar Luiz Miozzo, Eliane De Freitas Lima Vicente, Mauro Nering Karloh e Ricardo Gomes Façanha. Os juízes do interior são Flavia Simone Cavalcante, Rodrigo Barbosa Sanches, Walter Arthur Alge Netto, Marcelo Guimarães Marques, Alessandro Leite Pereira, Plácido de Souza Neto, Guilherme Henrique Berto de Almada, Melyna Machado Mescouto Fialho, Ana Carolina Farah Borges Da Silva e Kelly Gaspar Duarte Neves.

A seguir será a vez dos representantes de instituições: governador Reinaldo Azambuja, Paulo Corrêa (ALMS), Paulo Cézar dos Passos (Ministério Público), Fábio Rogério Rombi da Silva (Defensoria Pública), Mansour Elias Karmouche (OAB/MS), Ricardo Damasceno de Almeida (Justiça Federal), Nicanor de Araújo Lima (TRT 24ª Região), Gen. Lourival Carvalho Silva (CMO), Jorge Luiz de Oliveira Silva (Justiça Militar Federal), Brig. Augusto César Abreu dos Santos (Aeronáutica), Contra-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz (6º Distrito Naval), Cleo Matusiak Mazzotti (Polícia Federal), Insp. Luiz Alexandre Gomes da Silva (Polícia Rodoviária Federal), Cel. Waldir Ribeiro Acosta (Polícia Militar), Del. Marcelo Vargas Lopes (Polícia Civil), Iran Coelho das Neves (TCE/MS), José Marques (apresentador de TV), Neil Brasil (Revista Also) e Danilo Costa (empresário).

Além das homenagens de 40 anos, será entregue a comenda do Colar do Mérito Judiciário, a mais alta homenagem entre os prestadores de serviços relevantes à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário. Desde sua instituição em 1997, foi entregue a ministros, desembargadores, procuradores e pessoas que colaboraram de forma expressiva com a justiça.

Nesta edição, receberão a honraria os desembargadores aposentados Francisco Gerardo de Sousa, Desa. Maria Isabel de Matos Rocha e Des. Dorival Moreira dos Santos; o Des. Manoel Mendes Carli (in memoriam), Ruben Figueiró de Oliveira (conselheiro aposentado do TCE), o ministro Reynaldo Soares da Fonseca (STJ), Luiz Carlos Feitosa (jornalista), José Roberto Amin (médico), Ana Cristina de Souza Bittar (servidora do Poder Judiciário), Des. Carlos Vieira von Adamek (CNJ), Pedro Chaves dos Santos Filho (Relações Institucionais do governo de MS).

Haverá ainda na festa dos 40 anos, um momento de agradecimento aos parceiros do Pacijus – pessoas e empresas que contribuíram para a mais abrangente ação social realizada pelo Tribunal de Justiça. Assim, receberão os agradecimentos Neodi Vicari (Mécari Distribuídora), Jaime Valler (empresário), Elder Dutra (5º Ofício), Viviane Alves (TRE/MS), Maria de Lourdes Joaquim Borges (Lions Clube), Marcelo Borges (Lions Clube), Ilza Feitosa Nogueira (Grupo Sarau Raízes), Zenildo Pereira Dantas (Unisaude), Debora Catizane (8º Ofício), Ricardo Damasceno de Almeida (juiz federal/MS), Carlos Bonatto (empresário), Leonardo Barros de Lacerda (Sindijus), Maria de Lourdes Vieira (colaboradora), Ada Maria de Lima (Plaenge), Neca Chaves Bumlai (Insted), Nicomedes Silva Filho (TV Morena), Aldo de Queiroz Jr. (servidor TJMS), Marta Oliveira da Silva Lopes dos Santos (servidora TJMS), Marilza Moreno Comar (Amporã Seguros), Aguiomar Faria de Leite, César de Souza Lima (juiz), Ely Ayache (3º Ofício), Ilson Stabile (Softplan), Isabel Loureiro, José Paulo Baltazar Jr (Registro de Imóveis), Juan Pablo Correa Gossweiler (Registro de Imóveis), Lucas Vinícius Cassiano Zamperlini (9º Serviço Notarial), Luiz Octávio Pinho (Plaenge), Márcio Ferreira A. Gomes (VCA Filmes), Marilene Aparecida Petrarcha, Maurício Simões Correa (Unimed), Mauro Brandão Elkhoury, Pedro Arnaldo Comar (Amaporã Seguros), Rubens Filinto da Silva (Hedge Loteamentos), Vinicíus Coutinho (VCP Perícia), Célia Márcia de Arruda Leandro, Maria de Lourdes Zardo e Luiz Felipe Medeiros Vieira (juiz).

E na conclusão da cerimônia, ocorrerá a obliteração do Selo Comemorativo aos 40 Anos do Poder Judiciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também