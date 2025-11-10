Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

'Todos poderão acessar o crédito', diz ministro sobre o programa 'Reforma Casa Brasil'

As famílias poderão financiar valores a partir de R$ 5 mil com prazo de pagamento de até 60 meses

10 novembro 2025 - 13h23Sarah Chaves, com Agência Gov
Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images  

Lançado em outubro, o programa Reforma Casa Brasil para reduzir o déficit habitacional no país terá R$ 30 bilhões do Fundo Social em linhas de crédito, voltadas a famílias com renda de até R$ 9.600. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas superiores a esse limite — totalizando R$ 40 bilhões em crédito.

A explicação foi do ministro das Cidades, Jader Filho, durante o programa Bom Dia, Ministro. “Nós voltamos com o Minha Casa, Minha Vida, que atende as famílias que querem realizar o sonho da casa própria. Nós temos hoje cerca de 1 milhão e 100 mil casas em obra [...] Mas quando a gente fala de déficit habitacional, tem famílias que não querem uma casa. O que elas querem é poder reformar sua casa, construir um banheiro, fazer um cômodo novo, rebocar a sua parede, e a gente vinha trabalhando nisso, a pedido do presidente Lula, e agora nós conseguimos colocar ele em ação”, disse o ministro

O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras.

A operação será simplificada e digital, iniciado pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, desde o dia 3 de novembro. "Não existe diferença. Todos os municípios do Brasil, todos os brasileiros poderão acessar o crédito para poder fazer a reforma das suas casas”, afirmou.

Financiamento

As famílias poderão financiar valores a partir de R$ 5 mil (nas modalidades voltadas às faixas 1 e 2), com prazo de pagamento de até 60 meses. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. 

O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

“Primeiro, a família apresenta qual é a obra que ela quer fazer, faz a simulação do seu crédito, tira uma foto daquela obra que ela quer fazer. Naquele momento que é aprovado o crédito e ela comprova qual é a obra que ela quer fazer, é liberado 90% do valor da obra. Ela faz a obra, executa e aí, depois que ela executar a obra, ela tira novamente a foto pra poder comprovar e são liberados os últimos 10%. Essas famílias podem financiar essa obra em até 60 meses e com isso ela vai poder fazer todas aquelas obras. Se ela quiser construir um banheiro novo na casa ou até um banheiro, daquelas casas que não tem banheiro, construir o banheiro. Se ela quer fazer um quarto novo para o filho ou para a filha, se ela quer pintar a casa dela, se ela quer melhorar o telhado, se ela quer melhorar a cozinha”, exemplificou.

As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias:

- Faixa 1: renda de até R$ 3.200  por mês, juros a partir de 1,17% ao mês, com crédito de R$ 5 mil até R$ 30 mil
- Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600 por mês, juros de 1,95% ao mês, com crédito de R$ 5 mil e teto a partir da renda família
- Renda acima de R$ 9.600 por mês: condições estabelecidas pela Caixa, com o teto de juros de até 1,95% ao mês, com crédito de R$ 30 mil até o teto de R$ 1,125 milhão

Para famílias com renda acima de R$ 9,6 mil, as condições serão estabelecidas pela Caixa, contemplando valores de financiamento a partir de R$ 30 mil, prazo de pagamento até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.

Jader Filho ressaltou os impactos dos programas habitacionais na economia brasileira.

“No ano passado, o Minha Casa, Minha Vida, sozinho, foi responsável por 53% de todos os lançamentos imobiliários no Brasil. É o Minha Casa, Minha Vida que está fazendo isso, gerando emprego, gerando renda, colocando a nossa economia para mover. E para você entender a importância que isso tem na nossa economia, no ano passado o PIB do Brasil cresceu 3,6%. A construção civil cresceu 4,2%. Então a construção civil puxou a economia, ajudou no crescimento do PIB brasileiro, injetando recursos que vão, obviamente, ajudar e muito a nossa sociedade. Só em financiamentos do Minha Casa, Minha Vida, estão previstos para o ano de 2025 cerca de R$ 145 bilhões. E no ano que vem, a nossa previsão é que a gente chegue a R$ 160 bilhões injetados”.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: TCE-MS
Política
Conselheiro do TCE-MS encaminha pedido de aposentadoria
Gerson Garcia Serpa -
Justiça
Justiça condena ex-prefeito de Nioaque e nove pessoas por nepotismo
Prefeito Heliomar Klabunde
Política
Prefeitura de Paranhos tem reformulação completa do secretariado
Com a indicação, Jamilson busca sensibilizar o governo estadual
Política
Deputado Jamilson Name solicita reforma e ampliação de pontes na MS-270
MPMS em Iguatemi
Política
Vereador eleito em Iguatemi tem diploma cassado por irregularidades em gastos de campanha
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro e aliados
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe
Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro -
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Ministro do Trabalho e Previdência no governo Bolsonaro -
Política
Empresário investigado por roubo no INSS doou R$ 60 mil a ex-ministro de Bolsonaro
Supremo Tribunal Federal
Política
Moraes assume presidência temporária do STF

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros