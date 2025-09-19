Menu
Política

Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro

O pedido de habeas corpus alegava vícios na ação penal contra o ex-presidente, mas foi considerado incognoscível pelo ministro do STF

19 setembro 2025 - 09h55Vinícius Santos
Ministro Dias Toffoli - Ministro Dias Toffoli -   (Foto: Ton Molina)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu não conhecer um habeas corpus apresentado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025. A decisão determinou o arquivamento do pedido.

O habeas corpus foi impetrado por Wagner Rodrigues da Cruz, que alegou supostos vícios na ação penal contra Bolsonaro. Ele sustentou que o processo estaria comprometido e que poderia resultar em condenação inevitável, configurando ameaça à liberdade do ex-presidente. No pedido, solicitou a expedição de alvará de soltura e salvo-conduto.

Ao analisar o caso, Toffoli destacou que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo sem procuração ou formação em Direito. No entanto, ressaltou que Bolsonaro possui defesa regularmente constituída perante o Judiciário. 

Dessa forma, a atuação de terceiro sem autorização poderia prejudicar a estratégia processual já adotada por seus advogados. Com esse entendimento, o ministro concluiu que a ação não poderia prosseguir e determinou o arquivamento do habeas corpus.

