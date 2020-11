TRE barra candidatura de Munir Sadeq em Ladário

Marcos Tenório, com informações do site Folha MS

Em decisão proferida nesta quarta-feira (11), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), barrou a candidatura de Munir Sadeq Ramunieh (MDB) para a prefeitura de Ladário, que fica a 419 km de Campo Grande. O caso ainda é passível de análise recursal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Munir teve sua candidatura aprovada em primeira instância, porém, foi alvo de recurso do Ministério Público Eleitoral, afirmando que ele possui condenações que o tornam inelegível. O prazo que deveria cumprir era de oito anos.

Mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, houve mudança na data das eleições, com isso, Munir defende que o prazo de inelegibilidade expirou e ele pôde ir às urnas. Mas há mais problemas, no entendimento da promotoria, como ter contratos vigentes com a prefeitura.

Diante ao exposto e aberta a votação, por maioria dos votos foi dado provimento ao recurso do MPMS que pedia o indeferimento da candidatura de Munir Sadeq Ramunieh pelo MDB à prefeitura de Ladário. Decisão ainda cabe recurso.

"Por maioria, e com voto de desempate do Presidente, este Tribunal Regional, em parte com o parecer, deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, indeferir o requerimento de registro de candidatura do recorrido", explica a decisão.

Votaram pela continuidade da candidatura os juízes José Henrique Neiva de Carvalho e Silva e Juliano Tannus, enquanto Monique Marchioli Leite e Daniel Castro Gomes da Costa foram contra, além do desembargador Divoncir Schreiner Maran.

