TRE julga Harfouche até quarta

Saiba Mais Política Marquinhos Trad terá 30 segundos no Facebook da esposa de Harfouche

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) decidirá até a próxima quarta-feira (11), se o Promotor Harfouche (Avante) continuará ou não na disputa pela prefeitura de Campo Grande.

O presidente do TRE-MS, João Maria Los, espera que terça ou quarta-feira, da semana que vem o julgamento esteja na pauta. “Depende do relator. A ideia é julgar todas antes da eleição”, afirmou Los ao JD1 Notícias.

Harfouche enfrenta embate na Justiça contra a Coligação Avançar e Fazer Mais, encabeçada pelo candidato a reeleição Marquinhos Trad e o Partido Progressista, do candidato Esacheu Nascimento. Eles pedem pela impugnação da candidatura do promotor, sustentando que ele teria que ter se desligado ou aposentado do cargo de procurador de Justiça do MP-MS, para concorrer às eleições deste ano. O argumento foi acatado pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que impugnou Harfouche no final de outubro. O promotor, por sua vez, recorreu, alegando que ingressou nos quadros do MP-MS antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 45/2004, usada pelas coligações para impedir a candidatura de Harfouche.

A Procuradoria Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul se manifestou favorável ao recurso do candidato do Avante. Em documento assinado pelo Procurador regional Eleitoral, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, além de reconhecer o recurso de Harfouche, a procuradoria pede que o Juizo da 53ª Zona Eleitoral reforme a sentença e defira o pedido do registro de candidatura do promotor.

Fonte do meio jurídico informou ao JD1 Notícias que o parecer do Ministério Público nesse caso é normal.

Saiba Mais Política Marquinhos Trad terá 30 segundos no Facebook da esposa de Harfouche

Deixe seu Comentário

Leia Também