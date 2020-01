TRE-MS aprova três resoluções para eleições em outubro

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) aprovou, na tarde de terça-feira (28), três resoluções relativas às eleições de outubro de 2020.

Os documentos apontam juízos eleitorais que atuarão em registros de candidaturas, pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral, exame das prestações de contas, totalização dos resultados, proclamação dos eleitos, diplomação dos candidatos e investigações eleitorais.

Ainda de acordo com o TRE-MS, as resoluções nº 673/2020, 674/2020 e 675/2020 são destinadas aos municípios com mais de uma zona eleitoral, como Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

