TRE-MS realiza sorteio de auditoria para urnas eletrônicas

Neste sabado (14) que antecede as eleições para prefeitos e vereadores de Mato Grosso do Sul, aconteceu a cerimônia de sorteio das Seções Eleitorais que foram submetidas à auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso e à auditoria mediante verificação de autenticidade e integridade dos sistemas. O sorteio aconteceu no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral.

Luiz Felipe Medeiros vieira, juiz presidente da comissão de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas disse que a função da auditoria é mostrar que não há possibilidades de fraude. "O mais importante é demonstrar pro cidadão, eleitor, pra todo o povo brasileiro, a lisura do processo eleitoral, demonstrar que a urna eletrônica vai sorteando de forma aleatória sem prévia comunicação, uma urna que pode ser localizada em qualquer lugar do estado, já pronta pra votação e essa urna vai ser auditada. A votação vai ser aberta ao público, os servidores estarão votando ao final será conferido a fim de demostrar que não há nenhuma possibilidade de violação de alteração do resultado.", disse.

Entenda o que é a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas

Trata-se de uma sistemática simples de auditoria das urnas eletrônicas para comprovar o funcionamento correto dos seus programas. O procedimento é regido pelas normas da Resolução TSE 23.603/2019, e é realizado no fim de semana das eleições por todos os Tribunais Regionais Eleitorais, por meio de amostragem e serve para comprovar a segurança do processo eleitoral eletrônico no país.

Cada urna eletrônica auditada é filmada durante todo o período, por uma câmera fixa, exclusiva, voltada sempre para a tela da urna. Todo o processo de auditoria das urnas é gravado pela Justiça Eleitoral. Assim, a votação poderá ser revista caso haja necessidade.

