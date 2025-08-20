Menu
Política

TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida

O ranking é formado por 91 tribunais e 3 conselhos, de seis segmentos do Poder Judiciário (Eleitoral, Estadual, Federal, Militar, Trabalho e Superior e Conselho)

20 agosto 2025 - 19h11Brenda Assis
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral - Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -   (Foto: Divulgação / TRE-MS)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS) ficou em primeiro lugar dentre todos os 91 tribunais e 3 conselhos, de seis segmentos do Poder Judiciário (Eleitoral, Estadual, Federal, Militar, Trabalho e Superior e Conselho), por cumprir todos os quesitos exigidos, juntamente com outros 18 Tribunais, na edição 2025 do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Dos 94 Tribunais e Conselhos, 19 Tribunais do País alcançaram o percentual máximo do certame, de 100%:

- Justiça Eleitoral: TRE/MA, TRE/MS, TRE/RJ, TRE/RO, TRE/RR e TRE/SE;
- Justiça Estadual: TJ/MA, TJ/MT, TJ/PA e TJ/PE;
- Justiça do Trabalho: TRT/2, TRT/4, TRT/6, TRT/7, TRT/8, TRT/12, TRT/18 e TRT/19.
- Tribunais Superiores e Conselhos: TST.

Ao atender integralmente os requisitos avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça pelo quarto ano consecutivo, o TRE/MS obtém mais uma vez o título de Tribunal mais transparente do Brasil. Para alcançar esse resultado o Tribunal cumpriu todos os 87 itens avaliados pelo CNJ, que estão distribuídos em 10 temas. 

Sobre a premiação obtida o Presidente do Tribunal, Desembargador Carlos Eduardo Contar, afirmou que “o Ranking da Transparência estimula os Tribunais brasileiros a disponibilizar as informações de forma clara e padronizada à sociedade, fazendo com que o acesso a esses dados se torne mais fácil e transparente, além de auxiliar na consolidação do direito fundamental de acesso à informação e atender às exigências contidas na respectiva lei regulamentadora.” 

O Ranking

O Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 260, de 11.09.2018, tem como finalidade conseguir, com dados objetivos, avaliar o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam aos cidadãos.

Coordenado pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, o Ranking é divulgado pelo CNJ, anualmente, como prevê a Resolução CNJ nº 215/2015, que dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei nº 12.527, de 18.11.2011 – Lei de Acesso à Informação.

O Departamento de Gestão Estratégica, unidade do Conselho, coordena, sob a supervisão do Conselheiro-Ouvidor do CNJ, a coleta dos dados enviados pelos tribunais e conselhos para elaboração do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, sendo que todos os órgãos do Poder Judiciário participam da avaliação.

O Ranking, realizado anualmente, busca valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento de informação de forma clara e organizada.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Portaria nº 406, de 29.11.2024, para divulgar os critérios de avaliação e pontuação a serem utilizados na elaboração da 8ª edição do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – ano 2025. 

Os itens sob avaliação estão distribuídos em dez temas compostos por 87 perguntas. Entre eles, estão a publicação: do Planejamento Estratégico Institucional; do calendário das sessões colegiadas; de dados estatísticos; de informações sobre passagens e diárias; e da remuneração de membros e servidores, além da estrutura do Serviço de Informações ao Cidadão. Também são analisadas a acessibilidade dos portais, incluindo o uso de intérprete de Libras e a adequação para pessoas com deficiência. 

Ranking da Transparência. Itens componentes agrupados em dez temas:

1 - Gestão; 2 - Audiências e Sessões; 3 - Serviço de Informação ao Cidadão; 4 - Ouvidoria; 5 - Tecnologia da Informação e Comunicação; 6 - Gestão Orçamentária e Financeira; 7 - Licitações, Contratos e Instrumentos de Cooperação; 8 - Gestão de Pessoas; 9 - Auditoria e Prestação de Contas; e 10 - Sustentabilidade e Acessibilidade.

Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Reinaldo Azambuja
Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital
Deputado federal Beto Pereira -
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Senadora na abertura dos trabalhos -
"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS
Foto:
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele "viola a liberdade de expressão" e institui a "censura" ao criar regras
Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças no Brasil

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã