TSE apresenta instabilidade no sistema de apuração e divulgação de resultados  

Após apresentar falhas no E-Título, o sistema oficial de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta neste domingo (15) instabilidade na divulgação da apuração de votos e divulgação dos resultados. A falha ocorre, com idas e vindas, desde pouco depois do encerramento da votação.

Segundo a assessoria do TSE, a totalização está acontecendo normalmente, os tribunais enviaram as informações, em bloco, por uma rede interna, mas a divulgação destas informações para o aplicativo está lenta.

O tribunal está apurando os motivos da instabilidade e deve divulgar nota à imprensa.

Durante este domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, lamentou e se desculpou pela instabilidade no aplicativo do e-Título, mas não comentou o problema subsequente.

