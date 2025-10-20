Tucanos discutem nova direção do PSDB em MS e esperam definição nacional

Com o fim do mandato da atual Executiva Estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul previsto para esta terça-feira (21), o partido entra em uma fase de transição. A escolha da nova comissão provisória será definida pela direção nacional da sigla, conforme ressaltado pelas principais lideranças tucanas no Estado.

Segundo o deputado federal Geraldo Resende, atual presidente da sigla em MS, reforçou que a escolha dos novos membros ficará inteiramente a cargo da Direção Nacional. "Eu estou trabalhando junto à nacional para indicar uma Executiva que possa ficar até março, com nomes que realmente estejam dispostos a reconstruir o partido no Estado", explicou. Ele também destacou que ainda não há definição sobre a duração da nova comissão provisória nem sobre os nomes que irão compô-la.

O deputado estadual Pedro Caravina também reforçou que o momento é de diálogo interno. Ele destacou a importância de que a nova Executiva seja composta por nomes comprometidos com a reconstrução do PSDB no Estado. "O presidente tem que ser alguém que queira permanecer no partido e trabalhar para reorganizá-lo. O PSDB ainda é forte, tem musculatura, e pode montar boas chapas para o próximo ano", disse Caravina.

Beto Pereira, deputado federal, também ressaltou que a orientação é aguardar a decisão do presidente nacional do partido, Marconi Perillo. "Estamos na expectativa de qual será o entendimento dele nessa decisão, que deve ocorrer nos próximos dias", afirmou o parlamentar, sem confirmar se pretende ou não assumir o comando estadual.

Apesar das especulações sobre possíveis nomes, como Beto Pereira e Pedro Caravina, todos os envolvidos têm reafirmado o compromisso com a unidade partidária, respeitando o comando nacional da legenda. A expectativa é que uma definição seja anunciada nos próximos dias, ou até a convenção nacional marcada para o final de novembro.

