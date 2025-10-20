Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Tucanos discutem nova direção do PSDB em MS e esperam definição nacional

A atual Executiva Estadual que tem Geraldo Resende como presidente se encerra nesta terça-feira (21)

20 outubro 2025 - 18h01Brenda Assis e Sarah Chaves    atualizado em 20/10/2025 às 18h36
Geraldo Resente é o presidente atual do PSDBGeraldo Resente é o presidente atual do PSDB   (Foto: Roberta Martins)

Com o fim do mandato da atual Executiva Estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul previsto para esta terça-feira (21), o partido entra em uma fase de transição. A escolha da nova comissão provisória será definida pela direção nacional da sigla, conforme ressaltado pelas principais lideranças tucanas no Estado.

Segundo o deputado federal Geraldo Resende, atual presidente da sigla em MS, reforçou que a escolha dos novos membros ficará inteiramente a cargo da Direção Nacional. "Eu estou trabalhando junto à nacional para indicar uma Executiva que possa ficar até março, com nomes que realmente estejam dispostos a reconstruir o partido no Estado", explicou. Ele também destacou que ainda não há definição sobre a duração da nova comissão provisória nem sobre os nomes que irão compô-la.

O deputado estadual Pedro Caravina também reforçou que o momento é de diálogo interno. Ele destacou a importância de que a nova Executiva seja composta por nomes comprometidos com a reconstrução do PSDB no Estado. "O presidente tem que ser alguém que queira permanecer no partido e trabalhar para reorganizá-lo. O PSDB ainda é forte, tem musculatura, e pode montar boas chapas para o próximo ano", disse Caravina.

Beto Pereira, deputado federal, também ressaltou que a orientação é aguardar a decisão do presidente nacional do partido, Marconi Perillo. "Estamos na expectativa de qual será o entendimento dele nessa decisão, que deve ocorrer nos próximos dias", afirmou o parlamentar, sem confirmar se pretende ou não assumir o comando estadual.

Apesar das especulações sobre possíveis nomes, como Beto Pereira e Pedro Caravina, todos os envolvidos têm reafirmado o compromisso com a unidade partidária, respeitando o comando nacional da legenda. A expectativa é que uma definição seja anunciada nos próximos dias, ou até a convenção nacional marcada para o final de novembro.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula
Política
Lula e Donald Trump devem se reunir na Malásia no domingo
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas
Política
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Política
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Política
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Política
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Foto: José cruz/Agência Brasil
Política
Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB após divergências no Ceará
Deputado federal, Luiz Ovando
Política
Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável
Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.
Política
Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar festa de 15 anos da filha em casa

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército