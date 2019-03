Turistas dos EUA, Austrália, Canadá e Japão poderão entrar no Brasil sem visto

Em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o presidente Jair Bolsonaro formalizou a dispensa unilateral de visto para turistas norte-americanos para entrarem no Brasil. A medida consta de decreto assinado será estendida também aos visitantes da Austrália, Canadá e Japão, também de forma unilateral.

O decreto só entrará em vigor em 17 de junho deste ano. O governo já havia dito na semana passada, que o fim do visto para os norte-americanos seria umas das medidas a serem anunciadas pelo presidente. Bolsonaro terá um encontro com o presidente americano Donald Trump, que deve ocorrer amanhã (19).

De acordo com o decreto, a dispensa do visto de visita apenas se aplica aos nacionais dos quatro países que sejam portadores de passaportes válidos para: “entrar, sair, transitar e permanecer no território da República Federativa do Brasil, sem intenção de estabelecer residência, para fins de turismo, negócios, trânsito, realização de atividades artísticas ou desportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional; e estada pelo prazo de até noventa dias, prorrogável por igual período, desde que não ultrapasse cento e oitenta dias, a cada doze meses, contado a partir da data da primeira entrada no país”.

