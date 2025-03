UcrÃ¢nia e RÃºssia firmam acordo de cessar-fogo no Mar Negro

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (25), que chegaram a dois acordos com a Ucrânia e a Rússia para um cessar-fogo no Mar Negro, além da interrupção dos ataques a instalações de energia dos países.

Os acordos foram firmados durante negociações, que ocorriam de maneiras paralelas, que representantes do governo dos EUA travaram nos últimos dias com delegações da Rússia e da Ucrânia.

Apesar do anúncio, a Casa Branca não deu mais detalhes sobre os acordos e disse que isso só será divulgado mais para frente. No entanto, o governo norte-americano afirmou que os países "concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares” no Mar Negro.

