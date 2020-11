Última pesquisa mostra vitória de Marquinhos amanhã

Na véspera da eleição , o Instituto Ranking mostra que a eleição pode mesmo acabar amanhã .

Segundo o Instituto, Marquinhos terá 53,46% dos votos totais , número que é superior aos votos da soma de todos os adversários .Confirmado esse quadro , Marquinhos estará reeleito ao final da apuração.

Marquinhos Trad tem 53,46% dos votos válidos, em seguida aparece o Promotor Harfouche, com 9,37%. Dagoberto Nogueira com 8,02%, Vinicius Siqueira aparece com 6,83%, Márcio Fernandes tem 5,56%, Delegada Sidneia tem 4,53%.

Pedro Kemp, 3,57%; Marcelo Bluma, 2,15%; Esacheu Nascimento, 1,27%; Paulo Matos, 1,03%; Cris Duarte 0,96%; e Guto Scarpanti com 0,56% dos votos válidos.





A pesquisa foi registrada com o número 04789/2020, no TRE MS e escutou 1400 eleitores entre 12 e 13 de novembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também