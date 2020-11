Um morre e três ficam feridos durante campanha política em MS

Anibal Ortiz, de 45 anos, foi morto e outras três pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (8) após um atentado durante um evento político em Coronel Sapucaia, que fica a 401 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, diversas pessoas estavam em frente a Conveniência Tabôa, em um ato político, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta, o garupa desceu da moto armado com um revólver e foi em direção a Anibal, e efetuou vários disparos, que morreu no local.

Outras três pessoas acabaram feridas, sendo uma mulher de 21 anos que foi atingida no pé; um homem de 50 anos que teve o lado esquerdo do abdômen ferido superficialmente, e outro homem de 62 anos, que foi atingido na boca.

O homem de 62 anos, é marido da candidata a prefeita, Claudinha Maciel (PSD), que em sua rede social postou um vídeo contando sobre o acontecido. Segundo ela, um partido concorrente tinha uma adesivagem protocolada até as 15h, quanto iria iniciar a adesivagem do partido da candidata.

Ela conta que Anibal é tio de um candidato da coligação e que os outros feridos são trabalhadores e apoiadores da campanha.

Após o crime, os autores fugiram e as vítimas foram socorridas pela população para o hospital municipal da cidade. No local, a polícia encontrou 12 cápsulas de pistola 9mm e ainda um projétil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município.

