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Política

União Brasil realiza ato de filiação e reforça federação com o PP no Estado

Evento em Campo Grande reúne novas lideranças e destaca fortalecimento político para as eleições deste ano

31 março 2026 - 19h29Taynara Menezes e Sarah Chaves     atualizado em 31/03/2026 às 21h43
Riedel e Rose Modesto durante evento Riedel e Rose Modesto durante evento   (Foto: JD1 Notícias)

O União Brasil promoveu, na tarde desta terça-feira (31), em Campo Grande, um ato de filiação que reuniu lideranças políticas e novos integrantes da sigla. O evento foi realizado no Grand Park Hotel e marcou mais um movimento de fortalecimento da federação formada com o Partido Progressistas (PP), de olho nas eleições deste ano.

Entre os novos filiados estão Anísio Mandeta, que atua junto aos agentes de Saúde, o empresário Carlos Bernardo, o advogado e ex-secretário de Fazenda Felipe Matos, o produtor rural Jerson Domingos, o empresário Sergio Murilo, o deputado estadual Rinaldo Modesto, o empresário Fabio Marcelo de Pauli, além de Evaldo e Kleidson Garcia.

O ato foi conduzido pela presidente estadual do União Brasil em Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, e contou com a presença do governador Eduardo Riedel e da senadora Tereza Cristina, que também participam da articulação política da federação no Estado.

Durante o evento, Rose destacou a importância das novas filiações para o fortalecimento do grupo político e da aliança com o PP. “Esse ato é muito importante pra mostrar que essa federação União Brasil e PP é muito forte, estamos tendo a felicidade de filiar gestores, educadores, empresários e destaco aqui mulheres que fazem a diferença nesse Estado”, afirmou.

A dirigente ainda ressaltou o perfil dos novos integrantes, destacando a experiência de nomes que já atuaram na vida pública. “Profissionais que sempre se destacaram na gestão pública e política, ex-deputados que já entregaram muito e hoje estamos juntos”, disse.

Eduardo Riedel também destacou o papel da federação na construção política para as eleições e o fortalecimento das alianças partidárias.
“O governo tem recebido apoios e quadros importantes para o processo eleitoral, está numa federação junto com a União e somando alianças importantes do ponto de vista partidário”, declarou.

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