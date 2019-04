Usina móvel de asfalto pode virar realidade na região sul de MS

Os prefeitos da região sul do estado pediram apoio do Governo do Estado para compra de três equipamentos e insumos para colocar em operação a usina móvel de asfalto, adquirida no ano passado. Os gestores participaram de reunião com o governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (11) e solicitaram parcerias em infraestrutura.

O prefeito Vanderley Bispo, de Japorã, líder do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul de MS (Coninul), falou sobre as necessidades da região.

“A usina é um sonho de consumo de qualquer consórcio de prefeitos. Ela tem capacidade de produzir 80 toneladas de asfalto por dia com preço 40% inferior ao de mercado”, contou Bispo. Ele pediu ainda a cedência de um servidor da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para operar o maquinário.

Azambuja requisitou mais informações e vai verificar se a Agesul possui algum dos equipamentos para ser doado ou se todos eles precisarão ser adquiridos. “Quero ser parceiro do consórcio. Acho que é um jeito que barateia o investimento”, disse o governador.

A mini usina de asfalto, no valor de R$ 1,48 milhão, foi adquirida por meio de uma emenda impositiva da então deputada federal Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura. A fonte de investimento é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), com contrapartida dos municípios do consórcio.

Os prefeitos pediram ainda apoio financeiro para colocar em operação a patrulha mecanizada, caminhões, motoniveladoras e outros equipamentos doados pela Itaipu Binacional, para serem utilizados na recuperação e conservação de estradas rurais. Também apresentaram um pedido de mudança nos critérios de avaliação do ICMS Ecológico e trataram da regionalização da saúde.

O Conisul conta com 14 municípios, todos localizados na região Cone Sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

